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05:07, 25 января 2023Россия

Посольство в США пообещало уничтожение переданных Киеву танков Abrams

Посол России в США Антонов пообещал, что переданные Киеву танки Abrams будут уничтожены

Фото: Leah Millis / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя потенциальную поставку Киеву американских танков Abrams, пообещал, что российские военные уничтожат их, как и любую другую западную технику, если ее передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Он указал на то, что по ходу развития кризисной ситуации на Украине Вашингтон много раз публиковал разного рода сведения в СМИ непосредственно перед объявлением о новых значимых поставках вооружений Киеву. По его словам, США постоянно поднимают планку военного содействия своим партнерам, особенно на фоне новых побед России.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — заявил дипломат, подчеркнув, что действия США направлены на нанесение России стратегического поражения.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что США осознают близость поражения Украины, а поставки танков Киеву нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий.

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Марина Совина
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