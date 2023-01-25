В США заявили о неминуемом поражении Украины

Американский полковник Макгрегор заявил, что США осознают близость поражения Украины

США осознают близость поражения Украины, поставки танков Киеву нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий, считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом со ссылкой на подкаст Judging Freedom пишет ТАСС.

По мнению американского военного, руководство США чувствует, что «это дело пропащее». «Поражение определено, неминуемо, и они пытаются понять, как можно продлить эти мучения», — добавил экс-советник. По мнению эксперта, настроения в Вашингтоне относительно исхода украинского конфликта изменились.

Макгрегор добавил, что Вашингтон подталкивает страны Европы, в частности Германию, к решениям, которые с юридической точки зрения можно расценивать как «вооруженная агрессия». «Полагаю, немцы в настоящее время заинтересованы в том, чтобы прекратить это», — добавил он.

Ранее в Конгрессе заявили, что США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Киеву.