В США заявили о неминуемом поражении Украины
США осознают близость поражения Украины, поставки танков Киеву нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий, считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом со ссылкой на подкаст Judging Freedom пишет ТАСС.
По мнению американского военного, руководство США чувствует, что «это дело пропащее». «Поражение определено, неминуемо, и они пытаются понять, как можно продлить эти мучения», — добавил экс-советник. По мнению эксперта, настроения в Вашингтоне относительно исхода украинского конфликта изменились.
Макгрегор добавил, что Вашингтон подталкивает страны Европы, в частности Германию, к решениям, которые с юридической точки зрения можно расценивать как «вооруженная агрессия». «Полагаю, немцы в настоящее время заинтересованы в том, чтобы прекратить это», — добавил он.
Ранее в Конгрессе заявили, что США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Киеву.