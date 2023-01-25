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02:51, 25 января 2023Мир

В США заявили о неминуемом поражении Украины

Американский полковник Макгрегор заявил, что США осознают близость поражения Украины

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

США осознают близость поражения Украины, поставки танков Киеву нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий, считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом со ссылкой на подкаст Judging Freedom пишет ТАСС.

По мнению американского военного, руководство США чувствует, что «это дело пропащее». «Поражение определено, неминуемо, и они пытаются понять, как можно продлить эти мучения», — добавил экс-советник. По мнению эксперта, настроения в Вашингтоне относительно исхода украинского конфликта изменились.

Макгрегор добавил, что Вашингтон подталкивает страны Европы, в частности Германию, к решениям, которые с юридической точки зрения можно расценивать как «вооруженная агрессия». «Полагаю, немцы в настоящее время заинтересованы в том, чтобы прекратить это», — добавил он.

Ранее в Конгрессе заявили, что США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Киеву.

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Марина Совина
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