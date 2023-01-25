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16:09, 25 января 2023Культура

Путин заявил о нежелании России отказываться от мировой культуры

Владимир Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpess.com

Российский президент Владимир Путин на встрече со студентами заявил о нежелании страны отказываться от мировой культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет «отменять» немецких композиторов Баха и Бетховена или американского писателя О. Генри. «Ну пускай они [западные страны] живут без [композитора Петра] Чайковского, и без [писателей Федора] Достоевского и [Льва] Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — сказал Путин.

В прошлом году он заявил о прогрессирующей дискриминации русской культуры на Западе и сравнил эту атаку с событиями в гитлеровской Германии. «На протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но, что очень важно, те идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей, для целых поколений», — сказал Путин. По его словам, на Западе «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги». Он напомнил, что подобным занимались и нацисты в Германии.

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Евгений Шульгин
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