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15:21, 25 января 2023Силовые структуры

Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МВД сообщило о завершении следствия по делу о мошенничестве экс-министра Раковой

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд.

Вместе с экс-министром по делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин. МВД вменяет им пять эпизодов мошенничества.

Фигуранты дела признали вину в инкриминируемых преступлениях, пошли на активное сотрудничество со следствием и готовы погасить причиненный ущерб, отметили в ведомстве.

Любовь Ширижик
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