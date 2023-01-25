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15:45, 25 января 2023Россия

В России захотели помогать участникам спецоперации собачьей шерстью

Ветеринарная клиника в Подмосковье организовала сбор шерсти для участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Shutterstock

В подмосковной Кубинке ветеринарная клиника организовала сбор собачьей шерсти для помощи участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил ветеринарный врач Николай Штенцель, его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, сбор шерсти не является нововведением. Уже несколько месяцев военнослужащим передают различные вязаные вещи.

«Эту шерсть собирает группа "Четвероногие солдаты". Это группа, ориентированная на помощь в первую очередь солдатам-кинологам. Шерсть — это один маленький фрагмент этой помощи», — объяснил он.

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По словам ветеринара, другие волонтеры, которые работают с шерстью, организовали пункт сбора при одном из храмов. Из собранной шерсти добровольцы вяжут вещи для солдат.

Ранее руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Сахалинской области Михаил Шувалов заявил, что в регионе родственникам мобилизованных захотели выдать по пять килограммов рыбы. Он подчеркнул, что инициатива реализуется в рамках проекта «Доступная рыба», действующего на Сахалине на протяжении нескольких лет.

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Никита Абрамов
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