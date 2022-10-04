Семьям мобилизованных в российском регионе пообещали по пять килограммов рыбы

В Сахалинской области родственникам мобилизованных пообещали выдать по 5 килограммов рыбы

В Сахалинской области родственникам мобилизованных выдадут по пять килограммов рыбы. Об этом заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, передает информационное агентство Sakh.com.

Он отметил, что на Сахалин выделено порядка девяти тонн свежемороженой рыбы. Шувалов пообещал, что семьям мобилизованных раздадут рыбу в скором времени.

«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на регион выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка пяти‑шести килограммов на человека», — отметил единоросс.

Шувалов подчеркнул, что инициатива реализуется в рамках проекта «Доступная рыба», действующего на Сахалине на протяжении нескольких лет.

До этого в Туве власти начали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.