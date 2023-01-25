В Москве водитель Mercedes протаранил пять авто и скрылся

На Клинской улице в Москве Mercedes протаранил пять припаркованных авто и скрылся

В Москве водитель Mercedes протаранил пять автомобилей, которые стояли на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, авария произошла на Клинской улице. Водитель иномарки бросил автомобиль и сбежал. О его личности пока ничего неизвестно.

На кадрах с места ДТП видно, что у автомобиля Mercedes разбито переднее стекло и поврежден бампер. Он припаркован на одной из улиц столицы, а рядом с машиной стоит грузовой автомобиль — у него вмятины на кузове.

Ранее в Москве водитель BMW сбил двух человек на Павелецкой набережной и протаранил другую машину. Автомобиль занесло на скользкой дороге, в результате чего он влетел в остановку, возле которой стояли людей.