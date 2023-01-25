В России предложили ужесточить контроль за оборотом этилового спирта

РБК заявил о подготовке в ГД и СФ законопроекта, ужесточающего оборот этилового спирта

Некоторые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подготовили законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта (этанола) и лекарственных препаратов с ним. Соответствующий документ, авторами которого выступили вице-председатель ГД Александр Жуков, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынка Анатолий Артамонов, и пояснительная записка к нему оказались в распоряжении РБК.

Из инициативы следует, что в России предлагается ввести обязанность для производителей лекарств для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной упаковки.

Кроме того, согласно заявленным в документе положениям, важно определить, кому возможна продажа лекарственного средства «этанол» — это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории.

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев отметил, что в 2019 году была введена прослеживаемость производства спиртосодержащих лекарств и медицинского спирта в ЕГАИС. Однако из поля зрения выпали объемы производства, связанные с ветеринарией, указал специалист в комментарии РБК.

По данным Косарева, до 90 процентов медицинского спирта используется для производства контрафактного алкоголя, а доля контрафакта на рынке может достигать 25 процентов.

В свою очередь гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк предположил, что при возможном принятии закона, ограничивающего круг получателей этанола, могут пострадать, в частности, ветеринарные клиники. По его мнению, их вынудят искать другие каналы поставок этилового спирта для своих нужд.

7 января депутат Султан Хамзаев сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о запрете продажи пива без лицензии.

