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06:41, 7 января 2023Россия

В России захотели запретить продажу пива без лицензии

Депутат Хамзаев заявил, что в Думу внесут законопроект о запрете продажи пива без лицензии

Фото: Unsplash.com

В России захотели запретить продажу пива без лицензии. Как сообщил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, соответствующий законопроект внесут в Госдуму, это может произойти уже в весеннюю сессию, передает РИА Новости.

По словам депутата, инициатива предполагает обязательное подключение продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС), чтобы они облагались полным алкогольным акцизом.

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Согласно действующему законодательству, для продажи пива лицензия не требуется, в ЕГАИС вносятся только сведения об оптовой закупке, а не о каждой проданной бутылке. В законопроекте предлагается изменить этот пункт.

Хамзаев напомнил, что пиво в настоящее время является самым продаваемым алкоголем в России. В случае внесения изменений, по его словам, значительно сократится доля контрафакта, налог будет взиматься не только с производителя, но через всю цепочку до магазина.

Ранее стало известно, что с 1 января в России резко выросли минимальные розничные цены на игристое вино. Минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина в 2023 году повысится на 41,4 процента, до 239 рублей, со 169 рублей в 2021 году.

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Марина Совина
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