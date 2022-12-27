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20:12, 27 декабря 2022Экономика

Минимальную стоимость игристого вина в России поднимут на 41 процент

С 1 января 2023 года минимальные цены на игристое вино в РФ вырастут со 169 до 239 руб.

Фото: Shayna Douglas / Unsplash

Начиная с 1 января следующего года в России резко вырастут минимальные розничные цены на игристое вино. Соответствующий приказ Министерства финансов страны опубликован на официальном портале правовой информации. Указ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Согласно документу, минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина в 2023 году повысится на 41,4 процента, до 239 рублей, со 169 рублей в 2021 году. Также поднимутся минимальные оптовые и отпускные цены на игристое: со 139 до 199 рублей и со 118 до 169 рублей соответственно.

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В пояснительной записке к проекту приказа было сказано, что с 2021 года минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом в 2023 году ставка акциза на игристое вино будет проиндексирована до 45 рублей за литр, в 2022 году ее увеличили с 41 до 43 рублей, предполагал ранее Минфин. При расчете цен ведомство учитывало прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента. Также в новой стоимости игристого вина отражается рост издержек на производство и цены на виноград.

Ранее Минфин предложил увеличить минимальную стоимость водки, бренди и коньяка — с 1 января следующего года на 7,7-7,8 процента планируется повышение цен на алкоголь крепостью более 28 процентов.

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Мария Грушко
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