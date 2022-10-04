Власти России собрались повысить минимальные цены на игристое вино

Минфин России предложил повысить минимальные цены на игристое вино с 1 января 2023 года

В России могут поднять минимальные цены на игристое вино. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов страны. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Власти собрались повысить цены в 1,4 раза. Так, розничная стоимость игристого вина составит 239 рублей за 0,75 литра, в то время как сейчас такое вино оценивается в 169 рублей. Оптовую цену планируют поднять с 137 до 199 рублей, а закупочную — с 118 до 166 рублей за аналогичный объем. Минфин также предполагает, что в 2023 году ставка акциза на игристое вино будет проиндексирована до 45 рублей за литр, в 2022 году ее увеличили с 41 до 43 рублей.

При расчете цен ведомство учло прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента. Также в новой стоимости отражается рост издержек на производство и цены на виноград. Согласно планам ведомства, документ вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028-го.

Ведомство также предложило увеличить минимальную стоимость водки, бренди и коньяка — с 1 января следующего года на 7,7-7,8 процента планируется повышение цен на алкоголь крепостью более 28 процентов.