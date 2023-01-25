Тинькофф расширил стипендиальную программу и открыл ее для иностранных студентов

Тинькофф расширил ежегодную стипендиальную программу до 60 миллионов рублей

Тинькофф объявил о расширении ежегодной стипендиальной программы для талантливых студентов российских вузов. В этом году количество участников вырастет в 2,5 раза до 200 человек, общий бюджет программы составит почти 60 миллионов рублей.

Также теперь стипендию Тинькофф смогут получать любые иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах.

Стипендиальная программа Тинькофф является одной из крупнейших негосударственных стипендий в России. В 2023 году к программе помимо существующих треков «Разработка» и «Аналитика» добавится «Информационная безопасность» — одно из самых актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую.

При подаче заявок по всем трем трекам учитываются выдающаяся академическая успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, работа над собственными проектами по разработке (pet-project) и другие инициативы.

На стипендию могут претендовать студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России, вне зависимости от гражданства.

Помимо ежемесячной выплаты в 25 000 рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку или работу в Тинькофф после окончания стипендии.

Кроме того, участники программы становятся частью сообщества талантливых российских студентов, в рамках которого они получают поддержку от опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний.

«Уже второй год подряд мы запускаем стипендиальную программу, которая дает возможность талантливым студентам сфокусироваться на обучении и академической работе. Мы уже много лет развиваем программы Тинькофф Образования, а в прошлом году, открыв стипендию, увидели насколько востребована эта инициатива. К нам пришло более 14 тысяч заявок из 54 регионов России, поэтому решили значительно расширить программу. В этом году 200 человек смогут претендовать на финансовую поддержку, которая не только поможет отказаться от подработки не по специальности и освободить время для обучения, но и сделать первые шаги в карьере, благодаря нашим менторам.

В будущем мы продолжим поддерживать ребят, увлеченных технологиями, будем расширять программу, добавлять новые направления, усиливать часть, связанную с менторством и созданием стипендиального сообщества для обмена опытом и идеями», - отметил Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям Тинькофф.

Желающие принять участие в конкурсе на получение стипендии должны до 23 апреля заполнить заявку, загрузить документы и пройти отборочное испытание на сайте Тинькофф Образования. Отборочное испытание состоит из нескольких задач по программированию, математике или информационной безопасности, проходит онлайн и длится до 4 часов.

Кроме того, соискателю необходимо пройти онлайн-интервью с членами оргкомитета.

Финалистов стипендиальной программы выберут члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций. В 2022 году по итогам отбора 80 бакалавров и магистров из 23 городов России получили финансовую и менторскую поддержку от Тинькофф.