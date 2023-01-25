Военкор сравнил СВО и Великую Отечественную войну

Военкор Сладков сравнил спецоперацию России на Украине и Великую Отечественную войну

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил специальную военную операцию (СВО) России на Украине и Великую Отечественную войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Журналист вспомнил, что в прошлом веке США и Великобритания медлили с открытием второго фронта, и открыли его лишь незадолго до победы СССР над нацистской Германией. При этом, по его мнению, в случае с СВО второй фронт России не нужен.

«А вот ленд-лиз бы не помешал: открытое, большое и активное обеспечение российской армии со стороны Китая, Ирана, Индии, Северной Кореи (я про [Организацию Договора о коллективной безопасности] ОДКБ молчу) было бы прекрасным подспорьем. Этого нет, Европа англосаксов поддерживает, нас Азия не поддерживает», — отметил военкор.

Сладков подчеркнул, что Россия по-прежнему действует в рамках СВО, несмотря на то, что Запад пытается ее «пододвинуть» к объявлению войны и продолжает активно оказывать военную помощь Украине.

20 января депутат немецкого парламента Петр Быстрон раскритиковал план передать Киеву танки Leopard. Он напомнил, что в прошлом на Украине уже появлялись немецкие танки, после чего уже российские танки оказались в Берлине. Более того, отметил политик, два танка до сих пор стоят рядом с парламентом, и депутаты проходят мимо них каждый день.