Депутат бундестага от АдГ Быстрон раскритиковал план передать Украине танки Leopard

Депутат немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал план передать Украине танки Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий выступил на дебатах в бундестаге, посвященных этому вопросу. В частности, он напомнил, что в прошлом на Украине уже появлялись немецкие танки, после чего уже российские танки оказались в Берлине. Более того, отметил политик, два танка до сих пор стоят рядом с парламентом, и депутаты проходят мимо них каждый день.

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также предостерег об опасности передачи тяжелого оружия Киеву, заявив, что это приблизит мир к третьей мировой войне. По его словам, передача вооружений повлечет за собой новые жертвы, а также спровоцирует эскалацию конфликта и продлит противостояние.

19 января концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, сообщил, что готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.