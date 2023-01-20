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03:29, 20 января 2023Мир

В бундестаге напомнили про печальный опыт появления немецких танков на Украине

Депутат бундестага от АдГ Быстрон раскритиковал план передать Украине танки Leopard

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Депутат немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал план передать Украине танки Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий выступил на дебатах в бундестаге, посвященных этому вопросу. В частности, он напомнил, что в прошлом на Украине уже появлялись немецкие танки, после чего уже российские танки оказались в Берлине. Более того, отметил политик, два танка до сих пор стоят рядом с парламентом, и депутаты проходят мимо них каждый день.

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также предостерег об опасности передачи тяжелого оружия Киеву, заявив, что это приблизит мир к третьей мировой войне. По его словам, передача вооружений повлечет за собой новые жертвы, а также спровоцирует эскалацию конфликта и продлит противостояние.

19 января концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, сообщил, что готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.

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Марина Совина
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