В Германии готовы поставить Украине более сотни танков в 2023 году

Handelsblatt: концерн Rheinmetall готов передать ВСУ около ста танков Leopard и Challenger

Концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может поставить Киеву более десятка танков Leopard без лицензионного согласия Берлина на реэкспорт бронетехники.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Танковая рота из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Отмечается, что передача танков выведет поддержку Киева Соединенным Королевством на новый уровень.