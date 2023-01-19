Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 19 января 2023Мир

В Германии готовы поставить Украине более сотни танков в 2023 году

Handelsblatt: концерн Rheinmetall готов передать ВСУ около ста танков Leopard и Challenger

Фото: David Hecker / Getty Images

Концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может поставить Киеву более десятка танков Leopard без лицензионного согласия Берлина на реэкспорт бронетехники.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Танковая рота из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Отмечается, что передача танков выведет поддержку Киева Соединенным Королевством на новый уровень.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Володина отправить противников бороды в армии на передовую
Одиннадцать человек попали в больницу после посещения российской закусочной
Рогов заявил об успехах армии России в Запорожье
Россиянам назвали вышедшие из моды короткие стрижки
Врач назвала пять основных причин постоянного озноба
«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
Мужчина погиб в попытках вытащить 10 собак из горящего дома
Роскомнадзор назвал критерии ЛГБТ-пропаганды в интернете
Готовивший покушение на замглавы Херсонской области диверсант признал вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.