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02:28, 20 января 2023Мир

В Германии предостерегли от поставок тяжелого оружия Украине

Экс-депутат Германии Гердт: поставка Киеву тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой
Вальдемар Гердт

Вальдемар Гердт. Фото: Moritz Frankenberg / Globallookpress.com

Бывший депутат бундестага ФРГ, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт предостерег об опасности передачи тяжелого оружия Киеву, заявив, что это приблизит мир к третьей мировой войне. Его слова передает РИА Новости.

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — считает Гердт. По его словам, передача вооружений повлечет за собой новые жертвы, а также спровоцирует эскалацию конфликта и продлит противостояние.

Экс-депутат отметил, что европейские лидеры не могут свободно принимать решения из-за того, что на каждого из них в Вашингтоне есть компромат. Германия, подчеркнул он, не является исключением. «Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — уверен Гердт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. При этом он заявил о намерении Берлина поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Варвара Кузьмина
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