В Германии предостерегли от поставок тяжелого оружия Украине
Бывший депутат бундестага ФРГ, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт предостерег об опасности передачи тяжелого оружия Киеву, заявив, что это приблизит мир к третьей мировой войне. Его слова передает РИА Новости.
«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — считает Гердт. По его словам, передача вооружений повлечет за собой новые жертвы, а также спровоцирует эскалацию конфликта и продлит противостояние.
Экс-депутат отметил, что европейские лидеры не могут свободно принимать решения из-за того, что на каждого из них в Вашингтоне есть компромат. Германия, подчеркнул он, не является исключением. «Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — уверен Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. При этом он заявил о намерении Берлина поддерживать Украину столько, сколько потребуется.