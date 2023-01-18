Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 18 января 2023Мир

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard 2 на Украину

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard 2 на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поддержку, однако ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал немецкий лидер в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Тем не менее канцлер отказался комментировать возможные поставки Leopard 2 на Украину. «Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли Киеву ждать поставок немецких боевых машин.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
Сегодня
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее Европейский парламент (ЕП) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2.

До этого депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что CША, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Leopard 2 Украине, таким образом принуждают ее к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Как отметила депутат, давление со стороны США и стран НАТО с требованием послать немецкие танки Киеву растет. Однако, считает она, такой шаг станет исторической ошибкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Вопрос об установлении 31 декабря выходным предложили поднять снова
Прожившие в браке почти 25 лет супруги раскрыли секрет крепких отношений
Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на Крещение
Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков дочери
Пассажиры подавшего сигнал бедствия над океаном самолета описали свои ощущения
В Сватово обнаружили тайник с более чем 3,5 тысячи патронов
В сети восхитились внешностью матери блогерши в одежде дочери
Столичные врачи первыми в мире выпрямили пациенту «скрученный» позвоночник
Мужчина поехал отмечать годовщину свадьбы и умер при загадочных обстоятельствах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.