Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard 2 на Украину

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard 2 на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поддержку, однако ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал немецкий лидер в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Тем не менее канцлер отказался комментировать возможные поставки Leopard 2 на Украину. «Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли Киеву ждать поставок немецких боевых машин.

Ранее Европейский парламент (ЕП) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2.

До этого депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что CША, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Leopard 2 Украине, таким образом принуждают ее к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Как отметила депутат, давление со стороны США и стран НАТО с требованием послать немецкие танки Киеву растет. Однако, считает она, такой шаг станет исторической ошибкой.