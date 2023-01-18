DW: Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2

Европейский парламент (ЕП) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение «зеленых». В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине.

Текст документа был предложен членом Европарламента из Германии Райнхардом Бютикофером. Отмечается, что подобное обращение является необычным, особенно при условии подготовки документа политиком от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что CША, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Leopar Украине, таким образом принуждают ее к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Как отметила депутат, давление со стороны США и стран НАТО с требованием послать немецкие танки Киеву растет. Однако, считает она, такой шаг станет исторической ошибкой.