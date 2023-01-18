В Германии объяснили цель США в отправке танков Leopard Киеву

Депутат бундестага Дагделен: США принуждают ФРГ к самопожертвованию в борьбе с Россией

CША, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Leopar Украине, таким образом принуждают ее к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Цель Вашингтона объяснил депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в своей статье для газеты Berliner Zeitung.

Как отметила депутат, давление со стороны США и стран НАТО с требованием послать немецкие танки Киеву растет. Однако, считает она. такой шаг станет исторической ошибкой. «Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну», — заявила Дагделен.

В то же время, указала она, канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Берлин «попал под огонь» России, поэтому он прячется за «трансатлантическим партнером» – США, выражая готовность действовать только вместе с Вашингтоном. Дагделен видит в этом «опасное ограничение суверенитета Германии», поскольку правительство не может принять самостоятельного решения, что, как полагает она, грозит «возникновением самой большой угрозы для безопасности немцев со времен Второй мировой войны».

По мнению депутата, США решили принудить союзников к самопожертвованию, при том что такая «работенка» обычно отводится вассалам. «В этом скрытом намерении США угадывается новый стратегический момент в отношениях с Россией и Китаем. В рамках новой конфронтационной политики, направленной против евразийского блока России и КНР, Германия и Япония должны стать для США нечто вроде пушечного мяса — фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом», - заключила Дагделен.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

В Германии в ответ на инициативу Польши заявили, что передача танков Leopard Украине без разрешения германского правительства со стороны Польши или другой страны будет противозаконной. «Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — сказала представитель правительства Германии Кристиане Хофман.

Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Киев сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.