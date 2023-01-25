Власти Таиланда предложили новую услугу туристам

Bangkok Post: в каждой провинции Таиланда создадут центры вакцинации для туристов

Власти Таиланда собираются создать как минимум по одному центру вакцинации от COVID-19 для иностранных туристов в каждой провинции страны. Об этом пишет Bangkok Post.

Отмечается, что новую услугу для путешественников предложил местный Минздрав. В ведомстве подчеркнули, что подобная инициатива не повлияет на запасы препарата, зарезервированного для граждан Таиланда.

Программа по вакцинации для иностранных путешественников уже запущена в институтах по контролю и профилактике заболеваний в Бангкоке, Чиангмае, а также в провинциях Чонбури и Сонгкхла.

По данным издания, прививка препаратом AstraZeneca обойдется отдыхающим в 800 бат (1,7 тысячи рублей), Pfizer — в 1000 бат (2,1 тысячи рублей). Еще 380 бат (802 рубля) туристам придется заплатить за медобслуживание. Уточняется, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее в январе сообщалось, что путешественников, прилетающих в Таиланд, выборочно останавливают для бесплатной проверки на коронавирус.