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11:17, 25 января 2023Путешествия

Туристов в Таиланде выборочно проверят на COVID-19 из-за внешнего вида

В аэропортах Таиланда выборочно останавливают туристов для проверки на COVID-19

Фото: Jorge Silva / Reuters

Путешественников, прилетающих в Таиланд, выборочно останавливают для бесплатной проверки на коронавирус из-за внешнего вида. Об этом сообщает TourDom.

Работники аэропортов проверяют туристов, в частности, если их внешний вид вызывает вопросы. За последние две недели только у пяти иностранных пассажиров, прибывших в королевство, был обнаружен положительный результат. «Небольшое количество заболевших среди въезжающих иностранцев — это хороший знак для турбизнеса, так как тайские ведомства очень большое внимание уделяют контролю за распространением COVID-19», — говорится в публикации.

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При этом, по информации Министерства здравоохранения Таиланда, среди вылетающих из страны за последние две недели выявлено около 400 инфицированных.

Ранее власти Таиланда раздали пятилетние визы знаменитостям из Гонконга с большим количеством подписчиков в соцсетях для привлечения туристов. Визы выдали трем популярным в сети людям — актерам Мишель Йим и Саймону Яму, а также ресторанному критику и блогеру-путешественнику Роджеру Ву.

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Валентина Процкова
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