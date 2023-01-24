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18:22, 24 января 2023Путешествия

Власти Таиланда раздали пятилетние визы знаменитостям для привлечения туристов

Таиланд выдал пятилетние визы трем знаменитостям из Гонконга для продвижения туризма
СюжетВизы в Европу:

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В Таиланде раздали пятилетние визы знаменитостям из Гонконга с большим количеством подписчиков в соцсетях для привлечения туристов. Об этом пишет The Thaiger.

Местные власти в обмен на продвижение туриндустрии Таиланда в КНР решили выдать визы трем популярным в сети людям — актерам Мишель Йим и Саймону Яму, а также ресторанному критику и блогеру-путешественнику Роджеру Ву.

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Глава управления по туризму (ТАТ) азиатской страны Ютасак Супасорн заявил, что знаменитости были выбраны за их «непоколебимую поддержку и вклад в тайский туризм». По данным издания, в 2023 году Таиланд надеется привлечь свыше 800 тысяч путешественников из Гонконга.

В августе власти Таиланда решили ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным путешественникам, в том числе россиянам, жить и работать в стране на протяжении десяти лет. Однако право запрашивать такой документ получат только четыре категории граждан. Речь, в частности, идет о состоятельных иностранцах, имеющих активы не менее одного миллиона долларов.

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Фариза Бацазова
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