Описано способное долететь с Украины до России оружие НАТО

Аналитик Михайлов: американские ракеты «Томагавк» могут долететь с Украины до городов РФ

Американские крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), стоящие на вооружении стран НАТО, могли бы долететь до городов России в случае их использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в беседе с Ura.ru заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Специалист при этом подчеркнул, что дальнобойных ракет, способных преодолевать расстояния от границ Украины до Москвы или Санкт-Петербурга, на вооружении республики на данный момент нет.

«У них есть "Точка-У", которая бьет больше, чем на 100 километров, но это не то расстояние. Однако существуют ракеты типа "Томагавк". Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — описал эксперт.

Михайлов добавил, что, по его мнению, Вашингтон едва ли решится на удар «Томагавками», так как это слишком серьезное вооружение и «красная линия, которую никто не перейдет» — в противном случае за запуском могут последовать ответные удары стратегическими вооружениями по территории НАТО.

28 апреля прошлого года обозреватель The National Interest Крис Осборн сравнил российскую крылатую ракету большой дальности «Калибр» с «Томагавком». «Русские сообщили мало подробностей, но разумно предположить, что "Калибр" будет оставаться угрозой для НАТО еще долгие годы», — писал он.