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В США сравнили «Калибр» с американским «Томагавком»

TNI: модернизированная версия ракеты «Калибр» останется угрозой для НАТО

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

В России работают над модернизированной версией крылатой ракеты большой дальности «Калибр». В США сравнили ракету с американским боеприпасом BGM-109 Tomahawk («Томагавк») «Калибр» останется угрозой для НАТО, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» работает над улучшенной версией ракеты «Калибр». Осборн отмечает, что дальность российской ракеты позволяет сравнивать ее с американскими ракетами BGM-109 Tomahawk. По его мнению, пока не ясно, сможет ли «Калибр» превзойти усовершенствованные ракеты «Томагавк».

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Он отметил, что ракеты Tomahawk Block IV Военно-морских сил (ВМС) США используют двухсторонний канал передачи данных, который позволяет корректировать курс в полете. Также «Томагавк» может оставаться в заданном районе до подтверждения данных о цели.

«Русские сообщили мало подробностей, но разумно предположить, что "Калибр" будет оставаться угрозой для НАТО еще долгие годы», — отметил Осборн.

В апреле генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что компания работает над повышением эффективности боевого применения ракет «Калибр».

Ранее в том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о внедрении новых систем связи, которые позволили ускорить доведение целеуказания до ракет «Калибр».

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Даниил Иринин
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