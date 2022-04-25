В России улучшат ракеты «Калибр»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» улучшит летно-технические характеристики крылатых ракет «Калибр»

Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» работает над повышением эффективности и улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет «Калибр». Об этом генеральный директор компании Ян Новиков сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», — сообщил он.

Ракеты семейства «Калибр» впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-93. В линейку боеприпасов входят ракеты для поражения наземных целей и противокорабельные ракеты. Крылатыми ракетами «Калибр» оснащают надводные корабли и подводные лодки.

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Ранее в том же месяце две подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски ракет «Калибр» из акватории Японского моря.

В марте в Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка». Подводные лодки этого проекта несут ракеты «Калибр».