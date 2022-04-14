Учебные пуски «Калибров» с российских подлодок попали на видео

Пресс-служба ТОФ опубликовала видео учебных пусков «Калибров» с российских подлодок

Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

Две дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Видеозапись публикует ТАСС.

Пуски производились из подводного положения по морской цели. Ракеты успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

В рамках отработки действий субмарины преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника» и вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 15 кораблей Балтийского флота также задействовали в учениях с боевыми стрельбами. Артиллерийские стрельбы выполнили в рамках учений по розыгрышу боя с надводными кораблями условного противника и средствами воздушного нападения.