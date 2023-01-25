Представитель МИД России Захарова назвала поставки Leopard Украине спланированной войной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии поставить Киеву 14 танков Leopard 2 и припомнила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга». Цитата приводится в Telegram-канале Захаровой.

Дипломат назвала решение о поставках танков спланированной войной против Москвы. «[Особенно] если прибавить к этому откровения [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности», — написала Захарова.

Бербок ранее говорила о войне Запада против России, но призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Немецкие и другие политики неоднократно настаивали, что не хотят непосредственно принимать участие в боях на Украине.