В ООН заявили о сокращении экономики Украины на треть

ООН: экономика Украины сократилась более чем на 35% в 2022 году

Экономика Украины сократилась более чем на 35 процентов в 2022 году, говорится в докладе Организации объединенных наций (ООН) «Мировое экономическое положение и перспективы на 2023 год».

Отмечается, что это произошло из-за массового разрушения инфраструктуры республики, сбоев в производственной и торговой деятельности, а также значительного сокращения рабочей силы и крупномасштабного перемещения населения. В документе подчеркивается, что восстановление после конфликта потребует огромных финансовых ресурсов.

В ООН также отметили, что конфликт на Украине оказывает сильное влияние на краткосрочные экономические перспективы Содружества независимых государств и Грузии. «Сокращение экономики Российской Федерации и значительные потери производства на Украине оказывают побочное воздействие на остальную часть региона», — говорится в докладе. По оценкам ООН, экономика стран СНГ в 2023 году с учетом Грузии, но без Украины сократится на один процент.

Ранее Министерство экономики Украины оценило падение внутреннего валового продукта по итогам 2022 года. По данным ведомства, оно оценивается на уровне 30,4 процента и является наихудшим результатом в истории страны.