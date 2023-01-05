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23:13, 5 января 2023Экономика

На Украине заявили о рекордном падении ВВП

Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП до 30,4%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство экономики Украины оценило падение внутреннего валового продукта (ВВП) по итогам 2022 года. По данным ведомства, оно оценивается на уровне 30,4 процента и является наихудшим результатом в истории страны.

Аналитики министерства оценили падение экономики на основании данных Госстата о ВВП за три квартала прошлого года. Так, за первый квартал падение ВВП составило 15,1 процента, во втором квартале — 37,2 процента, в третьем — 30,8 процента.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что показатель меньше, чем ожидали большинство экспертов, которые прогнозировали падение ВВП на 40-50 процента.

Ранее Ранее ремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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