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10:03, 25 января 2023Путешествия

Украинец попытался вывезти из России в Польшу более миллиона рублей и попался

На российско-польской границе поймали украинца с валютой на сумму более миллиона рублей

Фото: Shutterstock

Гражданина Украины, захотевшего вывезти из России незадекларированные денежные средства в сумме более миллиона рублей, поймали на российско-польской границе. Об этом сообщается на сайте Калининградской областной таможни.

Сотрудники таможни обнаружили у гражданина Украины, направлявшегося на легковом автомобиле в Польшу, незадекларированные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов (687 тысяч рублей). Так, в сумке у мужчины нашли несколько валют: 700 тысяч украинских гривен (1,3 миллиона рублей), 150 долларов (10,3 тысячи рублей), 100 евро (7,4 тысячи рублей), 2200 рублей и 20 польских злотых (317 рублей).

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Банкноты изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. Украинцу также придется выплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы.

Ранее в январе в международном аэропорту Шереметьево задержали россиянку, которая попыталась провезти в страну незадекларированные товары на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Девушка прилетела из Дубая и захотела тайно пронести с собой двое наручных часов Rolex в фирменных упаковках, предметы одежды, обувь, а также три сумки люксовых брендов Louis Vuitton и Gucci.

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Дарья Рыбак
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