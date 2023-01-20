Россиянка лишилась вещей на 2,5 миллиона рублей в аэропорту из-за одной ошибки

Россиянка попыталась провезти в страну товары на 2,5 миллиона рублей и попалась на таможне

В международном аэропорту Шереметьево задержали гражданку России, которая попыталась провезти в страну незадекларированные товары на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте столичной авиагавани.

41-летняя россиянка, прибывшая в Шереметьево из Дубая, хотела тайно пронести двое наручных часов Rolex в фирменных упаковках, предметы одежды, обувь, а также три сумки люксовых брендов Louis Vuitton и Gucci. Попытку незаконного ввоза товаров пресекли сотрудники таможни — женщина попалась при прохождении «зеленого» коридора и лишилась вещей.

По словам туристки, одни товары она приобрела для себя, другие ей подарили, поэтому точной стоимости она не знает. Свои действия соотечественница назвала ошибкой, поскольку с таможенными правилами не знакома.

В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к ответственности по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»).

Ранее в Шереметьево задержали россиянина, который привез из Петропавловска-Камчатского более полутонны мяса краба и икры. 20-летний молодой человек решил привезти в Москву 643 килограмма мяса краба и икры — специально для этого он забронировал на рейсе 28 мест багажа.