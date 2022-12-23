Решивший увезти с Камчатки полтонны краба и икры россиянин попался в аэропорту

Baza: в Шереметьево задержали россиянина с 643 килограммами мяса краба и икры

В аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привез из Петропавловска-Камчатского более полутонны мяса краба и икры. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

20-летний Алексей решил привезти в Москву из Петропавловска-Камчатского 643 килограмма мяса краба и икры — специально для этого он забронировал на рейсе 28 мест багажа. По прилете в Шереметьево пассажир попал под проверку сотрудников таможни — молодой мужчина с 24 чемоданами и еще двумя сумками в ручной клади вызвал подозрение.

Россиянин не смог объяснить полицейским, откуда он взял столько деликатесов и куда он их вез. Правоохранительные органы начали проверку пассажира по нескольким уголовным статьям о незаконной добыче и перевозке продукции.

Ранее в ноябре в Шереметьево задержали россиянку, которая незаконно привезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей. Так, у пассажирки рейса Даламан — Москва обнаружили десять бутылок элитного шаманского Louis Roederer Champagne Cristal.