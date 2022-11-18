Россиянка ввезла из Турции шампанское на полмиллиона рублей и попалась таможне

Россиянку задержали в Шереметьево за незаконный ввоз шампанского на 520 тысяч рублей

Россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба таможни столичного аэропорта.

Отмечается, что в ходе досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного шаманского Louis Roederer Champagne Cristal. Общая стоимость товаров превышала полмиллиона рублей.

Таможня московского аэропорта в действиях россиянки усмотрела признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере») УК РФ.

Ранее в сентябре сообщалось, что по итогам лета 2022 года таможенники аэропорта Домодедово изъяли у пассажиров алкоголь и ювелирные украшения на миллионы рублей. Один из наиболее запоминающихся случаев ввоза контрабанды был связан с прилетевшим из Стамбула туристом. В декларации мужчина указал, что имеет при себе 40 тысяч долларов, однако при досмотре выяснилось, что он умолчал о еще 60 тысячах долларов, которые спрятал в кроссовки.