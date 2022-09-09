Российские таможенники изъяли у богачей алкоголь и украшения на миллионы рублей

TourDom: таможенники Домодедово изъяли у россиянки украшения за восемь миллионов рублей

По итогам лета 2022 года таможенники аэропорта Домодедово изъяли у пассажиров алкоголь и ювелирные украшение на миллионы рублей. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В таможенной службе Домодедово заявили, что один из наиболее запоминающихся случаев ввоза контрабанды летом был связан с прилетевшим из Стамбула туристом. В декларации пассажир указал, что имеет при себе 40 тысяч долларов, однако при досмотре выяснилось, что мужчина умолчал о дополнительных 60 тысячах долларов. Он спрятал их в кроссовки, которые лежали в багаже.

В июле российские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза дорогостоящих ювелирных изделий в Россию. Прибывшая из Дубая россиянка попыталась провезти через границу золотые украшения Cartier и наручные часы Breguet. Эксперты выяснили, что часы, колье, кольца и браслет произведены из золота с вставками из бриллиантов. Общую стоимость изделий богатой туристки специалисты оценили в восемь миллионов рублей.

Гражданин Вьетнама, прилетевший в Москву из ОАЭ, собирался незаконно ввезти на территорию страны французское шампанское Dom Perignon. Отмечается, что стоимость 15 бутылок элитного напитка — больше полумиллиона рублей. Согласно российскому законодательству, провоз алкогольной продукции на такую крупную сумму также считается контрабандой.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что при пересечении границы на самолете гражданам необходимо заявлять о товарах, стоимость которых более 10 тысяч евро или общий вес которых превышает 50 кг. Для этого необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

В марте в аэропорту Шереметьево задержали гражданку Китая, пытавшуюся провезти в Россию незадекларированные товары стоимостью более шести миллионов рублей. 39-летняя пассажирка хотела тайно пронести семь ювелирных изделий Van Cleef & Arpels, Cartier, Tiffany & Co, одежду, кожгалантерею и сумки люксовых брендов Hermes, Chanel и Dior.