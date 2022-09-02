В отношении взявшей в аэропорт карманный талисман россиянки возбудили дело

В отношении россиянки, задержанной в аэропорту с иконкой, возбудили административное дело

В отношении российской туристки, которая взяла в путешествие небольшую икону и пронесла ее в аэропорт, возбудили административное дело по двум статьям. Об этом пишет Ura.ru.

Жительницу Перми, собиравшуюся улетать на отдых в Турцию, задержали в аэропорту из-за того, что у нее в сумочке была карманная иконка. Как объяснила женщина, она сама честно ответила на вопрос таможенников о том, что имеет при себе иконы. По словам россиянки, образ святого для нее является талисманом, она много раз брала лик на борт для спокойствия, а не в религиозных целях.

Туристка написала объяснительную, а талисман изъяли. После полуторамесячной экспертизы стало известно, что икона представляет культурную ценность. Было заведено административное дело за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров из России. Кроме того, пермячку обязали выплатить штраф в размере около пяти тысяч рублей.

Иконы как произведение искусства попадают под действие закона о ввозе и вывозе культурных ценностей, поэтому для их провоза через границу пассажиры должны иметь при себе документы, что вещь не обладает исторической ценностью.

Ранее, в августе, россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе с Финляндией. По словам главного таможенного инспектора Яркко Кескинена, экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций — если турист попытается скрыть имеющиеся денежные средства, то это будет считаться контрабандой.

