Пьяный россиянин провез на капоте машины полицейского и попал на видео

На Урале пьяный водитель провез 200 метров на капоте своей машины инспектора ДПС

На Урале полицейские задержали пьяного водителя, который провез 200 метров на капоте своей машины инспектора ДПС. Видео погони за нарушителем опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как инспектор ДПС подходит к остановившейся машине, но затем автомобиль резко срывается с места, увозя на капоте полицейского. Начинается погоня, через некоторое время нарушитель останавливается.

На дороге в поселке Межозерном автомобиль Skoda Rapid привлек внимание патруля ДПС. Водитель проигнорировал требования гаишников остановиться. Погоню прервали пассажирки, которые заставили нарушителя притормозить, чем воспользовался ехавший на капоте полицейский.

Нарушителю 23 года, он задержан. Его ждет наказание.