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19:49, 25 января 2023Путешествия

В Турции назвали условие получения ВНЖ для граждан России

Власти Турции заявили, что россиянам необходимо доказывать цель визита для получения ВНЖ

Фото: Nick Night / Unsplash

Турецкие власти заявили, что для получения туристического вида на жительство (ВНЖ) гражданам России необходимо доказать цели своего визита в страну. Такое условие назвали источники издания Habertürk в Турции.

Уточняется, что в связи с повышением числа заявок на ВНЖ от российских граждан власти Турции стали больше внимания уделять целям поездок. Так, для получения туристического вида на жительство человеку необходимо будет доказать, что он не намерен оставаться для проживания в стране, открывать бизнес и искать работу. Если же аргументировать заявление не выйдет, то турист получит отказ.

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По информации издания, новые правила предназначены для предотвращения случаев получения вида на жительство не по назначению. Если гражданин другой страны хочет поселиться в Турции и открыть свое дело, ему необходимо предоставить другой пакет документов, подчеркнули источники Habertürk.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря у отечественных туристов в Турции начали требовать дополнительные документы для оформления вида на жительство. Теперь оформляющие ВНЖ россияне пенсионного возраста обязаны предоставить документ с апостилем, подтверждающий, что они являются пенсионерами, и размер их пенсии.

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Зарина Дзагоева
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