Представитель МИД России Захарова заявила о желании США втянуть Европу в большую войну

Соединенные Штаты желают, чтобы Европа втягивалась в большую войну. Тем самым, создавая новые очаги напряженности в мире, США будут дальше обеспечивать доллар и поддерживать темпы роста американской экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она также отреагировала на заявление вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни.

Российский дипломат привела слова итальянского политика, сказавшего о том, что в «Европе нет настоящей внешней политики». «Мы всегда оказываемся после американцев», — сказал Таяни и добавил, что «ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией». «Мы должны сделать все, чтобы конфликт никогда не расширялся», — заключил глава итальянского МИД.

После этого официальный представитель МИД России попросила страны Европы «очнуться от летаргического сна» и вспомнить, что бенефициаром прошлых мировых войн были именно США. «Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana («Американский мир» — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Захарова. В заключение она предложила европейским странам «в третий раз не наступать на одни и те же грабли».

Ранее российский дипломат также сказала, что в Прибалтике по воле англосаксов есть «коллективный антиразум». Захарова, помимо этого, подметила, что США начали охотиться на российских граждан и тех, кого Вашингтон счел необходимым для реализации своей «преступной идеологии». Соединенные Штаты «фактически узаконили похищение людей», утверждает дипломат.