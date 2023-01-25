Женщина похудела на 32 килограмма и избавилась от морщин

Daily Express: женщина из Великобритании посмотрела на себя в зеркало и решила похудеть

Жительница Великобритании рассказала, как ей удалось сбросить 32 килограмма и избавиться от морщин в 58 лет. Об этом сообщает Daily Express.

Накануне прошлого Нового года 58-летняя Фиона Райсберг весила 116 килограммов и носила 54 размер одежды. По ее словам, именно тогда она приняла решение похудеть. Женщина посмотрела на себя в зеркало и решила, что пора что-то менять. Ей хотелось выглядеть лучше к совместному отпуску с матерью.

Сначала Райсберг пыталась похудеть при помощи жестких диет и ограничений. Она заменила пищу напитками для похудения, но это не помогло. Пришлось искать более сбалансированный подход. Женщина начала считать калории и следить за размером порций, а также принимала витамины и коллаген.

Помимо этого, британка много ходила пешком и занималась силовыми тренировками. Благодаря этим усилиям, Райсберг удалось похудеть до 50 размера. По ее словам, эти изменения положительно сказались не только на ее внешности, но и на здоровье, ведь ее перестали мучать суставные боли.

«Я стала счастливее и намного увереннее в себе. Настолько уверенной, что даже начала ходить в спортзал. Психологически я чувствую себя лучше, чем когда-либо за долгое время», — заключила она.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Мари Осмонд похудела на 23 килограмма 15 лет назад и с тех пор удерживает вес. В первую очередь женщина перестала воспринимать еду как врага и начала относиться к ней как к необходимому для работы организма топливу.