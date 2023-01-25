В Совфеде сочли странными поправки о записи на пересечение границы

РБК: сенатор Клишас назвал странными поправки о записи на пересечение границы

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас счел странными поправки к законодательству о записи на пересечение границы. Такое мнение он выразил в беседе с РБК.

По его словам, в том виде, в котором поправки были изначально, они требовали как минимум каких-то дополнительных пояснений. «Я уже писал [в Telegram], что если это так, как это комментируется, то это затрагивает конституционные права граждан на свободу въезда и выезда из страны, и это выглядит очень странно», — пояснил Клишас.

Сенатор также предположил, что норма потребовала бы «очень серьезного обсуждения».

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают с 1 марта заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.