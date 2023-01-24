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01:06, 24 января 2023Путешествия

В Госдуме разработали поправки о проезде через границу

Депутат Москвичев разработал поправки, требующие резервировать дату проезда через границу

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают с 1 марта заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно поправкам, проезд транспортных средств, принадлежащих российским и иностранным перевозчикам, россиянам и иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами для пересечения российской границы будет требоваться резервировать дату и время прибытия транспортного средства к месту контроля в соответствии с порядком, установленным правительством России.

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Данный порядок должен предусматривать перечень необходимых документов и сведений, которые заявитель должен предоставить. Также он должен включать порядок контроля прибытия транспортного средства и порядок его прохождения. Пункты контроля должны быть оборудованы средствами принудительной остановки транспорта.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее Федеральная таможенная служба России (ФТС) разъяснила отечественным туристам правила вывоза наличных денег из страны. В службе напомнили россиянам, планирующим поездки за рубеж, что с 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в рассчитанной по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза сумме, превышающей эквивалент в 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей).

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Марина Совина
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