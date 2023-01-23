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10:59, 23 января 2023Путешествия

Россиянам разъяснили правила вывоза наличных денег из страны

ФТС РФ: из России временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту свыше $10 тысяч
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Федеральная таможенная служба России (ФТС) разъяснила отечественным туристам правила вывоза наличных денег из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФТС напомнили россиянам, планирующим поездки за рубеж, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей), рассчитанную по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.

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«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза, — говорится в публикации. — Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза».

При этом в ведомстве отметили, что если одновременно с иностранной валютой вывозятся рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

Ранее в январе российской туристке, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Девушка сообщила, что сотрудники duty free в аэропорту Абу-Даби не продали ей бутылку воды за евро и попросили расплатиться местной валютой — дирхамами. Каких-либо обоснований данного решения ей не предоставили.

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Валентина Процкова
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