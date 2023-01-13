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15:11, 13 января 2023Путешествия

Россиянке отказались продавать товары в аэропорту ОАЭ за доллары и евро

TourDom: летевшей в Москву россиянке отказались продать воду за евро в duty free Абу-Даби

Фото: Frank Bienewald / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российской туристке, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Об этом она рассказала порталу TourDom.

Девушка сообщила, что сотрудники duty free в аэропорту Абу-Даби не продали ей бутылку воды за евро и попросили расплатиться местной валютой, дирхамами. Каких-либо обоснований данного решения ей не предоставили. По словам россиянки, такая негласная политика в отношении пассажиров с посадочными талонами на рейсы в Россию действует уже на протяжении двух месяцев.

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Путешественница также отметила, что направляющимся в Россию пассажирам в duty free в Абу-Даби ни за какую валюту не продают продукцию американского производства, начиная от шоколада и алкоголя и заканчивая сумками. При этом в обычных магазинах воздушной гавани подобных ограничений нет.

Ранее в декабре жительницу Санкт-Петербурга, имеющую вид на жительство в Мексике, отказались пускать на рейс Turkish Airlines в Мехико через Стамбул. По прилете в Турцию россиянку уведомили, что на нее есть security alert (предупреждение системы безопасности), поэтому дальше она не полетит. При этом работники стамбульского аэропорта не стали вдаваться в подробности причины отказа, заявив, что туристку заблокировали и США, и Мексика.

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Фариза Бацазова
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