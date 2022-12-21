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11:55, 21 декабря 2022Путешествия

Летевшую в Мексику россиянку отказались пускать на рейс из-за запрета США

TourDom: летевшую из Стамбула в Мехико россиянку не пустили на рейс из-за запрета США

Фото: Shutterstock

Жительницу Санкт-Петербурга, имеющую вид на жительство в Мексике, отказались пускать на рейс Turkish Airlines в Мехико через Стамбул. Об этом девушка рассказала порталу TourDom.

По словам россиянки, она должна была вылететь к мужу в Мексику 18 декабря с ребенком и собакой. На регистрации в аэропорту Пулково туристке дали посадочный талон только до Стамбула, а на вторую часть рейса вручили «трансферный билет». «Пояснили, что технические проблемы, — рассказала она. — Посадочный дадут на гейте в Стамбуле».

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По прилете в Турцию россиянку уведомили, что на нее есть security alert (предупреждение системы безопасности), поэтому дальше она не полетит. При этом работники стамбульского аэропорта не стали вдаваться в подробности причины отказа, заявив, что туристку «заблокировали» и США, и Мексика.

В итоге путешественницу отправили обратно в Санкт-Петербург. Девушка пожаловалась, что в дополнение авиакомпания потеряла ее багаж и не вернула оплату за провоз собаки.

Ранее, в ноябре, авиакомпания Air Astana не допустила гражданина России на рейс в Сербию с пересадкой во Франкфурте. Стало известно, что авиапассажир без шенгенской визы следовал из Астаны в Сербию транзитом через Германию без пересечения границы и выхода из аэропорта. Несмотря на это, казахстанский перевозчик отказал россиянину в регистрации на рейс, сославшись на отказ, полученный от миграционной службы ФРГ.

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Фариза Бацазова
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