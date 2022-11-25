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19:40, 25 ноября 2022Путешествия

Стало известно о недопуске транзитного авиапассажира из России в Германию

Air Astana не допустила россиянина на рейс в Сербию с пересадкой в Германии

Фото: Wolfgang Minich / Globallookpress.com

Авиакомпания Air Astana не допустила гражданина России на рейс в Сербию с пересадкой во Франкфурте. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

Стало известно, что авиапассажир без шенгенской визы следовал из Астаны в Сербию транзитом через Германию без пересечения границы и выхода из аэропорта. Несмотря на это, казахстанский перевозчик отказал россиянину в регистрации на рейс, сославшись на отказ, полученный от миграционной службы ФРГ.

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В качестве доказательства путешественник приложил фотографию авиабилета, на котором представители Air Astana написали, что не допускают пассажира к посадке на рейс.

При этом, как поясняет источник, власти Германии не запрещали транзит российских граждан через свою территорию и не закрывали для них границы. Сообщается, что авиакомпания пообещала предоставить пассажиру билет в Сербию через Стамбул.

Ранее в октябре белорусские пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Финляндии. Россиянина сняли с рейсового автобуса МинскВильнюс. Сотрудники погранслужбы велели ему обратиться за уточнениями в правоохранительные органы по месту прописки.

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Фариза Бацазова
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