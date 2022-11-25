Стало известно о недопуске транзитного авиапассажира из России в Германию
Авиакомпания Air Astana не допустила гражданина России на рейс в Сербию с пересадкой во Франкфурте. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».
Стало известно, что авиапассажир без шенгенской визы следовал из Астаны в Сербию транзитом через Германию без пересечения границы и выхода из аэропорта. Несмотря на это, казахстанский перевозчик отказал россиянину в регистрации на рейс, сославшись на отказ, полученный от миграционной службы ФРГ.
В качестве доказательства путешественник приложил фотографию авиабилета, на котором представители Air Astana написали, что не допускают пассажира к посадке на рейс.
При этом, как поясняет источник, власти Германии не запрещали транзит российских граждан через свою территорию и не закрывали для них границы. Сообщается, что авиакомпания пообещала предоставить пассажиру билет в Сербию через Стамбул.
Ранее в октябре белорусские пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Финляндии. Россиянина сняли с рейсового автобуса Минск — Вильнюс. Сотрудники погранслужбы велели ему обратиться за уточнениями в правоохранительные органы по месту прописки.