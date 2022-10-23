Посетившего Минск россиянина не пустили на учебу в Финляндию

Baza: белорусские пограничники не пустили россиянина в Финляндию

Белорусские пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Финляндии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, обучающийся в Финляндии гражданин России по имени Валентин не смог покинуть Белоруссию и вернуться на место учебы. Студента сняли с рейсового автобуса Минск-Вильнюс — пограничники не пустили Валентина в Финляндию и велели обратиться за уточнениями в правоохранительные органы по месту прописки.

В материале говорится, что Валентин поступил в финский университет и переехал в Финляндию еще до объявления мобилизации в России. Молодой человек остался жить в городе Йоэнсуу и получил студенческий вид на жительство. В октября в связи с каникулами он решил посетить Минск.

По словам Валентина, на обратном пути в Финляндию пограничники долго проверяли его документы, затем увели в павильон, где начали расспрашивать о цели поездки. После этого ему отказали в выезде. Студент отметил, что в начале поездки он проехал через Эстонию, Латвию и Литву, и нигде у него не возникли проблемы. Журналисты Baza уточнили, что Валентин не служил и не получал повесток, однако ранее обучался на военной кафедре.

В конце октября стало известно о россиянине, которому пограничники в московском аэропорту Внуково запретили лететь в Турцию без справки из военкомата. Однако в ведомстве документ выдавать отказались, сославшись на завершение частичной мобилизации в Москве.