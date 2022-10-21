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17:25, 21 октября 2022Путешествия

Россиянину запретили лететь в Турцию из-за отказа военкомата выдать ему справку

Пограничники Внуково не выпустили москвича в Турцию из-за отказа военкомата выдать справку

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Пограничники Внуково запретили россиянину лететь в Турцию без справки из военкомата, при этом в военном комиссариате мужчине не выдали документ, сославшись на завершение частичной мобилизации в Москве. Историю туриста публикует портал TourDom.

Житель Москвы, захотевший улететь в Турцию 17 октября, столкнулся в аэропорту Внуково с отказом пограничников выпускать его за границу без справки из военкомата. Тогда мужчина попросил родителей получить документ по доверенности, однако им сообщили, что, согласно указу мэра столицы о завершении частичной мобилизации, справки больше не выдаются.

«Я возвращаюсь к пограничникам, пробиваюсь через всех сотрудников. Там мне снова говорят, что без справки не пропустят и указаний никаких не было», — вспомнил турист.

В итоге мужчине пришлось добираться до Антальи через Минск. Специалисты TourDom отметили, что взаимодействие пограничников и военных комиссариатов «не всегда молниеносно», поэтому советуют попытаться добиться необходимого документа в военкомате.

Ранее в октябре сотрудники аэропорта Внуково отказались выпускать 51-летнего российского туриста в турецкую Анталью без справки из военкомата.

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Дарья Рыбак
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