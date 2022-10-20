51-летнего россиянина отказались выпускать в Турцию без справки из военкомата

TourDom: 51-летнему россиянину отказали в выезде в Анталью без справки из военкомата

Сотрудники аэропорта Внуково отказались пускать 51-летнего российского туриста в турецкую Анталью без справки из военкомата. Об этом порталу TourDom рассказала падчерица мужчины.

По словам собеседницы издания, ее отчиму отказали в выезде в Турцию на паспортном контроле. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что россиянину необходимо получить справку из военного комиссариата, и только в этом случае он может отправиться в путешествие.

Между тем падчерица туриста отметила, что все стоящие с ним в очереди молодые парни спокойно прошли через пропускной пункт. Девушка также сообщила, что купила горящий тур в популярную курортную страну за несколько дней до вылета, поэтому мужчина не успел взять документ из военкомата. Она также уточнила, что ее отчим — бывший военный, лейтенант по званию, который окончил военный вуз.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат средств за авиабилеты и туры.