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15:11, 20 октября 2022Путешествия

В России пообещали вернуть деньги за путевки мобилизованным гражданам

Депутаты Госдумы внесли законопроект о возврате средств за путевки мобилизованным

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР и «Новых людей» внесли законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам России право на полный возврат средств за авиабилеты и туры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст проекта.

Один из авторов документа, вице-спикер ГД Владислав Даванков в беседе с агентством заявил, что необходимо более внимательно относиться ко всем сферам жизни мобилизованных россиян. В частности, депутат пообещал дать им возможность «расторгнуть туристические договоры во внесудебном порядке», а также вернуть полную стоимость ранее оплаченных путевок и авиабилетов.

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Отмечается, что в настоящее время в случае отмены поездки возврат денег производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Однако, если в путевку внесены изменения, то от туристов может потребоваться и доплата.

Более того, представители Госдумы указали, что причины, по которым россияне могут рассчитывать на компенсацию в связи с вынужденным отказом от перелета, «исчерпывающие». Между тем, по их словам, призыв на военную службу до сих пор не включен в этот перечень. Подобные изменения депутаты намерены внести в часть вторую статьи 108 Воздушного кодекса РФ.

Ранее в сентябре авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам полностью вернуть средства за билеты в случае их призыва на военную службу. В компании отказ таких пассажиров от полета назвали вынужденным.

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Фариза Бацазова
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