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12:22, 26 января 2023Ценности

Энн Хэтэуэй показала лицо без макияжа

Актриса Энн Хэтэуэй показала естественную внешность и порадовала фанатов

Фото: @annehathaway

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 40-летняя знаменитость запечатлена лежащей на кровати. На ней надета рубашка белого цвета. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы она распустила.

Данная публикация набрала более трех миллионов лайков. Поклонники восхитились естественной красотой актрисы, о чем принялись писать в комментариях. «Что за черная магия? Она вообще не стареет», «Ты навсегда останешься очень красивой женщиной», «Как тебе удается выглядеть так молодо?», «Единственный уход за кожей, который мне нужен, это твой. Что ты делала с лицом с 20 лет?», «Совершенная и натуральная красота», — высказывались они.

Ранее Хэтэуэй вышла в свет в коротком платье и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость появилась на премьере своего нового фильма «Эйлин» (Eileen) на кинофестивале «Сандэнс» (Sundance Film Festival). Для мероприятия Хэтэуэй выбрала платье длины мини черного цвета люксового бренда Versace, оформленное вырезом. Свой образ она дополнила колготками и ботинками на грубой подошве в тон наряду.

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Мария Винар
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